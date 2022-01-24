Самарцы пожаловались на отсутствие дистанции в общественном транспорте

Жители не надели маски и не соблюдали социальную дистанцию. Фото: Самара Город | Новости Самары

В Самаре жители пожаловались в социальных сетях на отсутствие дистанции в общественном транспорте. Из-за публикации разгорелся настоящий спор в комментариях.

В одном из самарских пабликов местный житель выложил фотографию, на которой видно, что социальная дистанция не соблюдается в час пик, многие не носят маски или стягивают их на подбородок.

- Автобус №37, 9:00. О дистанции не может идти и речи, - сообщает автор публикации.

В комментариях пользователи отметили, что такое явление уже привычно в автобусах и маршрутках. Мнения поделились: кто-то отстаивает позицию о необходимости ношения масок, другие же пишут, что практически все уже перестали волноваться из-за распространения коронавируса.

Напомним, что за последнюю неделю рейдовые бригады усилили контроль в общественном транспорте. Уже составлено 52 протокола на «антимасочников». Обходы автобусов и маршруток совершают ежедневно, особое внимание уделяют транспорту в час пик.