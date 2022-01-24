"Подвести "Роскосмос" нельзя": самарский губернатор обозначил главные задачи развития Самарского университета

Недавно в Самарском университете побывала делегация космонавтов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с руководством Самарского университета ключевые направления развития вуза. Это случилось на заседании Наблюдательного совета организации. Глава региона отметил, что многого удалось добиться в минувшем году науки и технологий, но впереди еще много вызовов.

Сегодня стоит задача обеспечить связь науки, производства, исследований и реального сектора экономики, на это нацелена деятельность научно-образовательного центра "Инженерия будущего". И многие очень значимые проекты реализуются именно в стенах Самарского университетат: это и создание малых космических аппаратов серии "Аист", и разработка перспективных авиационных двигателей ПД-14, ПД-35. Немаловажным направлением стало развитие действующей орбитальной группировки и перспективных космических аппаратов, создание условий для частной космонавтики.

- «Роскосмос» фактически определил наш НОЦ оператором в этой деятельности, делегировав полномочия. И мы ни в коем случае не можем подвести госкорпорацию, которая рассчитывает на нас в полной мере, - подчеркнул губернатор.

При этом глава региона отметил, что важно также развивать гуманитарное направление вуза. Например, в ближайшее время в Самаре откроется региональный центр развития публичной дипломатии.

Еще одна задача, которая сейчас стоит перед университетом - это брендирование всех направлений подготовки, чтобы повысилась их узнаваемость у абитурентов