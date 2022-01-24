Самарская область вошла в топ регионов по отработанным обращениям через ПОС

Задать интересующий вопрос или отправить заявку на решение проблемы можно онлайн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская области вошла в топ-10 регионов, в которых платформа обратной связи «Госуслуги Решаем вместе», помогла жителям взаимодействовать с органами власти. Регион занял 7 строчку.

В Поволжье с помощью нового виджета «Платформа обратной связи» в 2021 году более 170 тысяч жителей смогли получить информацию по вопросам вакцинации и лечения коронавируса; почти 10 тысяч человек смогли решить вопрос с выплатами на детей от 3-х до 7 лет; третью позицию, в числе популярных, занял вопрос по качеству и ремонту автодорог – 6, 2 тысячи обращений, сообщает Сергей Рыжиков, руководитель ЦУР Самарской области.

Для того, чтобы сообщить о проблеме и получить обратную связь необходимо: установить «Госуслуги. Решаем вместе» или зайти на сайт органа власти и ознакомиться с требованиями подачи заявления. Средний срок ответа в прошлом году составил 8 дней. В январе 2022 года он сократился в 2 раза.