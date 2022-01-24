В Самарской области вакцину от коронавируса можно сделать во время работы

Теперь вакцинироваться можно и на рабочем месте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в Волжском районе 40 жителей получили вакцину от коронавирусной инфекции. Бригада выездных медиком приехала на предприятие для проведения вакцинации.

По сообщению оперштаба Самарской области, прививку от COVID-19 можно получить и в рабочий полдень. Организации и предприятия теперь могут подать заявку и вызвать бригаду медиков для вакцинации своих сотрудников. Медработники работают регулярно и помогают организовать коллективы на вакцинацию против коронавируса и гриппа.

Напомним, что вакцинировать может каждый желающий старше 18-лет и не имеющий противопоказаний. Из-за распространения «Омикрон» жителям нужно внимательнее следить за своим здоровьем. Штамм более заразен, а инкубационный период короче, об этом рассказала главный санитарный врач Самарской области.