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Общество24 января 2022 17:05

Директор самарского завода по изготовлению труб не выплатил сотрудникам более 1 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
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Директор нарушил трудовой кодекс

Директор нарушил трудовой кодекс

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор «СамараБурСтройПремиум» не выплатил сотрудникам в декабре 2021 года более 1 миллиона рублей. Возможность для оплаты была, но мужчина все равно нарушил трудовой кодекс.

По сообщению прокуратуры Самарской области, директор задолжал 46 работникам зарплату, помимо этого он не выплачивал деньги уволенному сотруднику более двух месяцев после его ухода. Ему полагалась заработная плата в размере 173 тысяч рублей.

После проверки прокуратура вынесла решение: директор обязан рассчитаться с обманутыми сотрудниками. В отношении юридического и должностного лица возбудили уголовное дело по статье о невыплате зарплаты.