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Общество24 января 2022 18:34

Школьники в семь раз чаще стали болеть коронавирусом в Самарской области

Дистанционное обучение рекомендуют вводить, если в классе или школе заболели 20% учеников
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Школьники стали чаще болеть

Школьники стали чаще болеть

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьники в Самарской области стали болеть коронавирусом в семь раз чаще, сообщили на региональном оперштабе в понедельник, 24 января.

В регионе в целом резко возросло количество заразившихся, снова начали находить более тысячи заболевших за сутки. Также выявили новые случаи «омикрона» - штамма, который распространяется значительно быстрее.

Возрастные группы от 7 до 14 лет и от 15 до 17 лет отмечаются в числе тех, где наибольшие показатели заболеваемости. В таких условиях Роспотребнадзор рекомендует вводить дистанционное обучение в классе или школе, если гриппом или ОРВИ заболели 20% учеников.