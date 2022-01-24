В Самарской области распространяются новые инфекции и грипп

В регионе также распространяются новые инфекции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отметили распространение не только нового штамма «Омикрон», но и новых инфекций. Об этом сообщили после заседания оперативного штаба региона.

По сообщению правительства Самарской области, в регионе отметили распространение гриппа Н3N2, парагриппа и аденовирусной инфекции. Это данные получили в результате ежедневного мониторинга. Циркуляцию вирусов тщательно отслеживают.

Заболеваемость COVID-19 сохраняется и превышает федеральную норму. Число заразившихся новым штаммом «Омикрон» возросло. Главный санитарный врач рассказала об инкубационном периоде штамма и его быстром распространении.