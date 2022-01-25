Самарский поставщик инициировал арест имущества владельца «Русарго», но суд встал на сторону ответчика

Сначала имущество было арестовано, но через три дня суд отменил свое решение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд Саратовской области снял арест с имущества главы ГК «Русарго» Вадима Мошковича на сумму почти 21,9 млрд рублей. Об этом сообщает новостной портал «Волга Ньюс».

Арест имущества ГК и его владельца было инициировано самарским ООО «СИНКО Трейд». Как выяснилось, самарская организация является кредитором саратовского ООО «Волжский терминал». Саратовчане задолжали «СИНКО Трейд» оплату за поставку семян подсолнечника в размере 152,6 млн рублей. Компания-должник перешла под руководство «Русарго» Вадима Мошковича и началась процедура банкротства. Самарцы посчитали, что Мошкович таким образом пытается избежать выплаты долгов поставщикам.

Поставщики, в том числе и самарская организация, подали исковое заявление в суд, где потребовали арестовать имущество ГК «Русарго» и самого Мошковича. Общая сумма арестованного имущества (почти 21,9 млрд рублей) получилась из разности между суммой требований кредиторов и стоимостью реализованного имущества.

Суд встал на сторону истцов и наложил арест, но через три дня отменил свое решение. Представители «Русарго» в качестве довода привели размер требований кредиторов, который составляет 10,4 млрд рублей. Также веским аргументом стало то, что самарцы не смогли доказать, что Мошкович намеренно выводит свое имущество из активов задолжавшей фирмы.