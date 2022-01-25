В Самарской области в семь раз увеличилось число заболеваний коронавирусом среди школьников

Роспотребнадзор рекомендовал закрывать школы на дистант при напряженной эпидситуации в классе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В понедельник, 24 января 2022 года, в правительстве Самарской области состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова сообщила о новых инфекциях и увеличении количества заболевших в регионе.

Еще 17 января 2022 года стало известно о первых случаях заражения штаммом коронавируса «омикрон» на территории Самарской области. К известным на прошлой неделе прибавилось еще 28 подтвержденных случаев. Наряду с этим, в Самарской области отмечаются грипп Н3N2, парагрипп, аденовирусные инфекции, эти данные получены в результате еженедельного мониторинга за циркуляцией вирусов.

- Наибольшие показатели заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения отмечены среди жителей в возрастных группах: 15-17, 7-14, 30-49, 18-29 лет. В семь раз увеличилось число заболеваний COVID-19 среди школьников, - отметила Светлана Архипова.

Роспотребнадзор рекомендует вводить дистанционное обучение в школах, детских садах или ссузах, если по причину гриппа и ОРВИ отсутствует 20% и более детей. Также ограничительные мероприятия должны быть введены, если сотрудник или учащийся заболел новой коронавирусной инфекцией.