Работодатель не спешил сообщать в прокуратуру о гибели водителя погрузчика у ТЦ «Империя» в Самаре

Водителя погрузчика зажало насмерть стрелой Фото: Скриншот с видео

В Самаре правоохранители продолжают разбираться в гибели водителя погрузчика возле ТЦ «Империя» на Московском шоссе. Как выяснилось, работодатель мужчины не спешил сообщать о случившемся в прокуратуру.

ЧП произошло вечером 10 января 2022 года. Сотрудник подрядной организации чистил там снег. В какой-то момент 33-летний мужчина зачем-то решил залезть на кабину минипогрузчика. При этом двигатель техники был заведен. В результате водителя зажало правой стрелой. Он погиб на месте, а заведенный погрузчик потом еще некоторое время катал его тело по кругу. Момент попал на запись видеокамеры.

Работодатель мужчины должен был в течение суток сообщить о произошедшем в органы и организации, указанные в ТК РФ. Однако в прокуратуру Промышленного района извещение поступило с нарушением сроков. Надзорное ведомство внесло начальнику погибшего представление. Кроме того, оно взяло на контроль расследование несчастного случая.