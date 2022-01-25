Больше половины студентов Самары рассчитывают на зарплату от 40 тысяч на старте карьеры

Самарские студенты серьезно настроены на карьеру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше половины студентов Самары рассчитывают на зарплату в 40-60 тысяч рублей на старте карьеры сразу после вуза. Такие данные озвучили аналитики онлайн-университета Skypro по итогам проведенного опроса.

По данным Skypro 63% опрошенных студентов из Самары заявили, что уже в начале карьеры рассчитывают на зарплату в 40-60 тысяч рублей, а 20% и вовсе считают оптимальной сумму более 80 тысяч рублей. 27% от общего числа опрошенных хотели бы запустить карьеру в крупной российской компании, а 20% сегодняшних учащихся вузов готовы на участие в небольшом, но международном проекте.

- Для 18% студентов важным критерием вакансии стала работа оффлайн, - отметил директор по развитию в онлайн-университете Skypro Михаил Свердлов. – А 16%, напротив, предпочли бы удаленный формат.

Самыми желанными направлениями первой работы для самарцев оказались информационные технологии и телекоммуникации (18%), транспорт (17%), производство (14%), ритейл(12%) и образование (4%).

Почти 40% признались, что первую работу будут искать по знакомству. На 2-3-месячную стажировку ради хорошей вакансии готова почти половина студентов. О согласии переехать на новое место работы в пределах страны заявили 39% опрошенных студентов, а за границу – 45%.