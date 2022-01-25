Дмитрий Азаров отметил важность развития Самарского университета

Глава региона отметил важность Самарского университета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 24 декабря, под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось заседание Наблюдательного совета Самарского университета имени С.П. Королева. На нем обсудили развитие кадрового потенциала вуза, повышение качества обучения и вопросы привлечения перспективных абитуриентов.

Стратегия развития университета направлена на дальнейшее укрепление позиций на российском и международном уровне. Для этого в вузе реализуют целый ряд проектов, направленных на поиск перспективных абитуриентов и на дальнейшее развитие талантов молодых людей. Сейчас в вузе проходят обучение 17 тысяч студентов, а к 2030 году их количество планируют увеличить до 20 тысяч.

— Самарский университет должен стать одним из главных центров притяжения молодежи и драйвером развития региона, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Вуз входит в состав Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». НОЦ сотрудничает с рядом индустриальных партнеров, которые помогают университету с набором абитуриентов по целевому направлению.