Студентка колледжа из Самары «подарила» мошенникам почти 320 тысяч рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юная жительница Самары стала жертвой мошенников. Студентка одного из колледжей города перевела «специалисту банка» почти 320 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 18-летней девушке позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности банка и предложил защитить сбережения от преступников. Для этого деньги нужно было перевести на «безопасный счет». Девушка не почувствовала обмана и перечислила аферистам 319 150 рублей.

Через некоторое время студентка решила узнать, где ее накопления. Она позвонила «специалисту банка», но номер телефона оказался недоступен. Тогда самарчанка поняла, что попалась на удочку мошенников и обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Облглавк призывает жителей региона быть бдительнее. Не стоит доверять незнакомцам, которые предлагают перевести деньги на «безопасный счет» или сообщить персональные данные. Так делают только мошенники.