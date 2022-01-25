Занесло при обгоне: под Самарой ВАЗ влетел на «встречке» в КамАЗ

Легковушка осталась без крыши после неудачного обгона Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в понедельник, 24 января 2022 года, на трассе Ульяновск — Димитровград — Самара в Красноярском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в 20:30 там столкнулись ВАЗ-21043 и КамАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 24-летний водитель легковушки. Он, двигаясь со стороны Димитровграда в направлении Самары, решил пойти на обгон. Маневр оказался неудачным. Молодой человек выехал на левую обочину, заднюю часть машины занесло, и она врезалась во встречный КамАЗ.

В результате произошедшего погиб 24-летний пассажир ВАЗа. Молодой человек скончался на месте ДТП до приезда медиков. Водителя легковушки госпитализировали в ближайшую больницу.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали и обстоятельства аварии. Проводится проверка.