У самарца арестовали авто из-за 110 неоплаченных штрафов

Машину продадут, если самарец не погасит долги / Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре судебные приставы арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД. На счету мужчины — 110 неоплаченных штрафов ГИБДД. Он задолжал 117 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В отношении мужчины возбудили 110 исполнительных производств. Приставы неоднократно направляли ему требования о погашении долгов и говорили о том, что ему будет грозить за неоплату штрафов. Но самарец продолжал игнорировать предупреждения. В результате сотрудники службы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, что повлекло за собой увеличение долга с 117 до 176 тысяч рублей.

Должник не спешил исполнять свои обязательства, поэтому автомобиль правонарушителя арестовали. Если мужчина так и не оплатит штрафы, его машину продадут, а вырученные средства пойдут на погашение долга.