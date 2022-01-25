Все свое ношу с собой: самарцы стали чаще покупать смартфоны с большим объемом памяти

Самым заметным трендом стал рост спроса на модели с увеличенным объемом памяти – около 40 процентов смартфонов, купленных самарцами в минувшем году, имели объем внутреннего хранилища не менее 128 Гб. Кроме того, среди предпочтений самарцев оказались тяжелые и крупные устройства с камерами с матрицей от 48 Мп и тремя и более объективами.

По данным МТС, в 2021 году средняя цена смартфона, приобретенного в розничных салонах оператора в Самарской области, выросла по сравнению с 2020 годом на 20% и составила 23 900 рублей. Самарцы приобретают более дорогие устройства с прицелом на более продолжительное их использование – в 2021 году средний срок владения мобильными аппаратами превысил 40 месяцев. Среди самых значимых для покупателей характеристик также зафиксированы повышенная емкость батареи и качество и размер дисплея: 26% купленных в Самарской области гаджетов оснащены OLED-дисплеями, наиболее комфортными для просмотра визуального контента и мобильных игр, а средняя диагональ дисплеев выросла на 2,5% до 6,37 дюймов.

Первое место среди брендов по популярности среди покупателей Самарской области в 2021 году занял Samsung с долей 33,9%. На втором месте Apple с 28,9%, на третьем — Xiaomi с 24,6%. Доля Honor, бывшего когда-то в топе продаваемых устройств, в минувшем году составила только 3,9% от проданных устройств.

Топ-5 самых продаваемых смартфонов в натуральном выражении в Самарской области в 2021 году:

Apple iPhone 11 128 ГБ

Apple iPhone 11 64 ГБ

Samsung Galaxy A02

Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi Redmi 9