Самарцы сдали на переработку почти тонну мусора

Самарцы вводят в привычку сортировать мусор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с сентября 2021 года начал работу Экопункт, в который жители могут сдать вторичные отходы для переработки. В прошлом году стационарный пункт смог проработать только 38 дней из-за ограничительных мер, но за это время жители успели сдать почти тонну пластика, металла, стекла и одежды.

По сообщению ЭкоСтройРесурс, за 38 дней стационарный пункт приема мусора собрал 800 кг вторсырья, половина из которого картон и стекло. Жители отмечают, что сдавать пластик и использованные батарейки уже вошло в привычку, даже школьники и воспитанники детских садов приходят целыми классами, чтобы сдать отходы на переработку.

Помимо стационарного пункта, запущен проект «ЭкоМобиль», работающий с середины марта 2021 года. Транспорт разъезжает по городам Самарской области и принимает мусор для переработки. Почти за год работы смогли собрать 8,5 тонн отходов. Екатерина Луценко, руководитель экологического управления регионального оператора по обращению с ТКО, отметила, что в январе «ЭкоМобиль» остановится во дворах Самары 15 и 22 января по адресам: улица Ново-Садовая, 160 «М»; улица Владимирская, 29; Николаевский проспект, 29. Спецтранспорт также посетит улицу Ташкентскую, 173 «Б» и проспект Кирова, 308 - 29 января.