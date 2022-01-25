Назван топ-10 самых востребованных профессий среди самарских студентов

Самарские студенты рассчитывают получать до 30 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служба исследований HeadHunter проанализировала резюме студентов Самары и выяснила, кем и за какую плату они хотят работать прямо сейчас.

Так, студенты, которые находятся в поисках работы, чаще всего открывают резюме продавцов-консультантов или кассиров. Именно эта вакансия занимает первую строчку в топ-10 самых популярных профессий. На втором месте по актуальности — менеджер по продажам, третье занимает курьер, четвертое — администратор, а пятое — кредитный специалист. Также в рейтинге: официант/бармен/бариста, программист, упаковщик, оператор колл-центра и инженер-конструктор. В целом выбор специальностей у студентов Самарской области не отличается от общероссийского.

Заработная плата, на которую рассчитывают самарские студенты, в среднем составляет 30 тысяч рублей. Для сравнения: в целом по России запросы у молодых людей выше — около 40 тысяч рублей.