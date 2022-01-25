Уличному театру «Пластилиновый дождь» отдали бывшее здание Театра кукол

Уличный театр "Пластилиновый дождь" получил бывшее здание Театра кукол Фото: Антон СЕНЬКО

Самарский уличный театр «Пластилиновый дождь» обрел новый дом – теперь они будут располагаться в бывшем здании Самарского театра кукол на Льва Толстого 82. Информация об этом появилась в официальном сообществе театра в социальных сетях.

- Много лет наш театр искал помещение для репетиционной базы - особенное место, где мы могли бы творить и создавать новые спектакли. Каждый раз под бой курантов мы загадывали именно это желание. И в этот Новый год наша мечта исполнилась — «Пластилиновый дождь» обрёл новый дом. Ура! – написали руководители театра в своей группе Вконтакте.

Коллектив театра поблагодарил за помощь и поддержку губернатора Дмитрия Азарова и министра культуры Самарской области Татьяну Мрдуляш. Сейчас труппа собирает костюмы и декорации и переезжает в новое здание.

Напомним, Самарский театр кукол располагался на Льва Толстого с 1974 года, но в 2015 здание было признано аварийным. До 2020 года спектакли проходили на малой сцене в Самарском театре оперы и балета. А 27 февраля 2021 года состоялось открытие нового дома Театра кукол на Самарской 95.