В Самарской области 25 января 2022 года коронавирус выявили у 1150 человек

Всего с начала пандемии в губернии зафиксировали более 250 тысяч случаев заболевания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 25 января 2022 года, в Самарской области выявили 1150 новых случаев заражения коронавирусом. Это немного меньше, чем накануне. Общая заболеваемость достигла 210 526, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки лечение закончили 1459 жителей региона. За все время побороть COVID-19 удалось 187 198 самарцам. К сожалению, скончались 9 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число смертельных случаев достигло 6 626.

Отметим, за сутки в Самарской области госпитализировали 250 человек. Это самый высокий показатель (начиная с 20 января 2022 года). В предыдущие несколько дней в регионе отправляли на больничные койки по 100-170 человек за сутки.

Напомним, в губернии в 7 раз выросла заболеваемость КВИ среди школьников. Однако учебные заведения пока не переводят на дистанционное обучение. На удаленку отправляют отдельные классы, где число заболевших превышает 20%.

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