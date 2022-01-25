Спортсмены от Самарской области не поедут на Олимпийские игры 2022 в Пекине

На Олимпийских играх самарские болельщики будут болеть за представителей других регионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опубликован состав российской команды на Олимпийские игры 2022 в Пекине. Список из 212-ти спортсменов представлен на сайте Олимпийского комитета России.

Всего в списке 461 человек, из которых 212 – спортсмены. Самая многочисленная заявка у хоккеистов – 25 спортсменов мужской сборной. Немногим меньше у женской хоккейной команды – 23 спортсменки, столько же – во фристайле.

В столь большом списке нет ни одного спортсмена от Самарской области. Заметен контраст с летними играми в Токио, куда ездили 12 представителей нашего региона, сумев завоевать четыре медали.

Однако, на игры едет биатлонист Эдуард Латыпов. Спортсмен родился в Белоруссии, в детстве переехал в Самарскую область и жил в селе Камышла. Сейчас спортсмен часто бывает в Самаре. На Олимпиаду он заявлен от Республики Башкортостан.

Кроме того, в качестве запасного заявлен фигурист из Тольятти Егор Базин. Он в случае необходимости выступит в танцах на льду.

Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля. Церемония открытия состоится 4 февраля, первые комплекты медалей будут разыграны уже 5 февраля.

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