В Самаре приступят к строительству пролета на развязке Ново-Садовой и Советской Армии со стороны въезда в город

Строительство затянется до 2023 года. Фото: Минтранс Самарской области

В Самаре министерство транспорта отметило, что на этой недели монтажники начнут работу по строительству пролета на развязке со стороны въезда в город.

К строительству объекта на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии приступили еще в феврале 2021 года и планируют закончить работу в конце 2023 года. Первую балку установили в декабре 2021 года в районе ДК «Современник», где уже построили два пролетных строения и установили 16 балок. Рабочие организуют работу параллельно с обеих сторон путепровода, чтобы сократить время и оптимизировать процесс.

Напомним, что из-за строительства развязки на Ново-Садовой, начали разбирать АЗС у «Апельсина». Движение на половине путепровода откроют в 2022 году.