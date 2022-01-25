В Самаре вице-мэр поручил коммунальным службам в усиленном режиме очищать снег с крыш

Планируют очистить еще 187 крыш. Фото: городская администрация

В Самаре прошло еженедельное совещание, в котором принял участие Владимир Василенко, первый вице-мэр города. 25 января 2022 года обсудили расчистку снега на крышах жилых домов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Безопасность жителей в приоритете. Владимир Василенко призвал коммунальные службы заниматься расчисткой кровель в усиленном режиме и не забывать о защите сотрудников на опасных участках. Бригадам обеспечат инструктаж и средства индивидуальной защиты: спецодежду, обувь, страховку и канаты.

Отмечают, что в городе насчитывается около 7 000 скатных крыш, четверть которых еще не очистили. В планах – убрать снежные навесы и наледи еще на 187 кровлях.