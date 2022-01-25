ВТБ отказывается от бумажных закладных при оформлении ипотеки

ВТБ при поддержке ДОМ.РФ реализует сервис выдачи электронных закладных при оформлении ипотеки. Услуга позволит перевести кредитную сделку полностью в цифровой формат, без необходимости посещения клиентом офисов Росреестра и МФЦ. Реализация технологии завершится до конца второго квартала и будет доступна во всех регионах присутствия банка.

В рамках ипотечной сделки ВТБ сформирует для клиента необходимый пакет документов, который будет включать закладную в цифровом виде. Документы будут подписаны электронной подписью участников сделки и банка. Сотрудники направят их в Росреестр, который проведет регистрацию ипотеки и внесет сведения об электронной закладной. На финальном этапе она передается в ВТБ Специализированный депозитарий для хранения. Технологический партнёр банка по выпуску цифровых закладных – экосистема недвижимости "Метр квадратный".

После погашения ипотечного кредита банк без участия клиента снимает обременение с объекта недвижимости в Росреестре. Далее клиент сможет без ограничения распоряжаться недвижимостью.

«Стратегическая задача ВТБ – обеспечить максимальную доступность своих продуктов и услуг в цифровом формате, включая сервисы для получения и обслуживания ипотечного кредита. Важным этапом стал переход на работу с электронными закладными. С момента запуска проекта в июле прошлого года мы уже выпустили около 8 тысяч таких закладных. Проект позволяет значительно упростить процесс оформления залога для заемщика, потому что исключает необходимость использования бумажного документа и посещения клиентом МФЦ как при получении ипотеки, так и на этапе ее полного погашения. Снятие обременения в Росреестре в этом случае происходит дистанционно, без участия заемщика», – прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

«ДОМ.РФ активно внедряет цифровые процессы на ипотечном рынке. В декабре 2021 года вместе с Росреестром мы обеспечили выдачу первой в России электронной закладной с использованием технологии распределенных реестров. С ВТБ мы смогли совместно отработать процессы, устранить недочеты и сформировать эффективную модель выдачи электронных закладных, которая позволяет банку отказаться от выпуска «бумажных» закладных. Эта работа нацелена и на создание удобного цифрового рынка для всех его участников, и на увеличение объемов секьюритизации, которая позволяет банкам наращивать объемы жилищного кредитования», - отметил управляющий директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Ранее ВТБ выступил с инициативой создания на государственном уровне единого суперсервиса для онлайн-решения вопросов с недвижимостью. Новая платформа может в режиме «одного окна» предложить профессиональным участникам рынка и физическим лицам объединить все ситуации, связанные с поиском квартиры или дома, проведением сделки, подбором ипотеки, жилищным обслуживанием, оплатой налогов и т.д. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках форума «Финополис».

По его словам, реализация этого проекта невозможна без развития онлайн-ипотеки. В ВТБ доля онлайн-заявок на получение ипотеки превысила 60% от их общего числа, сделки с электронной регистрацией занимают 64%, а в 2022 году банк увеличит этот показатель до 90%.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам 2021 года банк выдал рекордный объем ипотеки: клиенты оформили свыше 347 тысяч кредитов на 1,2 трлн рублей. Прирост к 2020 году составил 28%.