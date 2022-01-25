В Сызрани планируют построить пожизненный приют для животных

Для бездомных собак откроют пожизненный приют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани определили участок для строительства пожизненного приюта для собак. Работа стала возможной благодаря появлению инвестора.

По сообщению городской администрации, для приюта рассматривали вариант на улице Воронова, но жители района обратились к главе города, чтобы перенести участок в другое место. Теперь пожизненный приют для собак откроют в районе переулка Отраслевого. Инвестор оплатит возведение теплых вольеров, операционных и помещений для животных. Пока участок ставят на кадастровый учет, отметил руководитель городского управления архитектуры и строительства Александр Гребенцов.

Площадь участка для приюта составит 200 кв/м. Ветеринары назвали новое место хорошим для жизни животных и сообщили, что на улицах города сейчас не менее 2 500 бездомных собак. Ежегодно планируют отлавливать по 250-300 дворняг и помещать их в новый приют.