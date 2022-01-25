РКЦ «Прогресс» вскоре приступит к изготовлению первого летного образца ракеты «Союз-5» в Самаре

"Союз-5" - перспективная ракета-носитель среднего класса / Фото: РКЦ "Прогресс"

Самарский РКЦ «Прогресс» работает над созданием двух ракет-носителей — это «Союз-5» и «Амур-СПГ». О том, как продвигаются оба проекта, на встрече с журналистами 25 января 2022 года рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

«Союз-5», который получил название «Иртыш», — это перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса. Планируется, что она будет выводить на низкую околоземную орбиту 17 тонн полезного груза. В прошлом году специалисты завершили разработку эскизного проекта ракеты.

В 2022-м РКЦ «Прогресс» намерен приступить к изготовлению первого летного образца. По словам Дмитрия Баранова, это произойдет в ближайшие недели. Первыми соберут баковые части. Предприятие планирует передать три бака ракеты в ЦНИИМАШ для проведения испытаний в первые два квартала, а летом получить установки обратно — для переборки. В конце года огневую машину хотят отправить уже в НИЦ РКП.

Что касается многоразовой ракеты «Амур-СПГ», то сейчас идет разработка эскизного проекта. Специалисты РКС «Прогресс» подготовили его еще в прошлом году, но получили замечания. Теперь они устраняют ошибки. Дмитрий Баранов отметил, что эта работа продлится как минимум до конца лета 2022 года.