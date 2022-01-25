В Самарской области открыли дополнительные кабинеты для пациентов с симптомами ОРВИ

В больницах появятся специализированные кабинеты для работы с пациентами с симптомами простуды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области открыли дополнительные кабинеты для пациентов, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ. Мобилизация ресурсов здравоохранения началась из-за быстрого распространения штамма «Омикрон».

В больницах открыли еще 25 дополнительных кабинетов в фильтр-отделениях для приема жителей с симптомами простуды. Медицинские работники отмечают, что усиленно готовятся к резкому росту больных. Приоритет отдают работе мобильных бригад, также увеличивают места для сотрудников колл-центра, сообщили в правительстве Самарской области.

Не только терапевты, но и узкие специалисты: хирурги, офтальмологи, неврологи, стоматологи и ортопеды – включаются в работу по борьбе с новой волной заболеваемости.