В Самаре студентам-пивоварам подарят лимонад за пятерки

Лучшие студенты получат подарки. Фото: экскурсия "Балтика-Самара".

Самарским студентам-пивоварам политеха подарят упаковку лимонада и безалкогольного пива за хорошие оценки. Молодых людей хотят замотивировать для удачной сдачи сессии.

«Балтика-Самара» сотрудничает с факультетом с 2002 года. Для того, чтобы поддержать студентов, поздравить их с праздником и замотивировать на учебу, компания решила сделать подарки отличившимся молодым людям. Первые ребята, закрывшие сессию на «отлично», смогут забрать фруктовое безалкогольное пиво «Балтики 0» и лимонад.

Филиал пивоваренной компании развивает партнерство с Самарским техническим университетом уже 20 лет и подготавливает профессионалов для своей отрасли.