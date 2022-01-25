В Самарской области поймали мошенников, сбывших более 9 миллионов рублей поддельными купюрами

Мошенники сбыли больше 9 миллионов рублей поддельными купюрами. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Оперативники смогли поймать мошенников, продававших поддельные купюры через теневую сторону Интернета. Они успели сбыть почти 2000 купюр номиналом в пять тысяч рублей.

Незаконный магазин существовал в интернете. Организатор и три активных участника группировки успели сбыть более 9 миллионов рублей. Злоумышленниками оказались жители Самарской области в возрасте от 30 до 40 лет, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленников задержали при помощи сотрудников Росгвардии. Возбуждено уголовное дело, правоохранители изъяли технику, телефоны и поддельные деньги. Пока мужчины заключены под стражу. Расследование продолжается.