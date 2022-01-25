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Общество25 января 2022 16:07

В Самарской области появится еще 12 500 мест в новых школах

Строительство обсудили на совещании в правительстве
Алена ПРОВКИНА
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В Самарской области построят новые школы

В Самарской области построят новые школы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на совещании в правительстве обсудили строительство новых школ. В регионе появится еще 12 500 мест для подростков.

Первую школу планируют построить в селе Лопатино Волжского района, в ней будет 1500 мест для детей. Помимо этого, новые учебные заведения построят: в Красноглинском районе, в «Волгаре», на 19-м километре Московского шоссе, в Куйбышевском районе, две школы в Октябрьском районе, а также на улицах Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, Масленникова, Николая Панова, Скляренко и возле стадиона «Солидарность-Арена».

Земельный участки уже определили. Завершить их подготовку для строительства планируют к июню 2022 года. Строительство самих школ может затянуться до 2024 года.

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