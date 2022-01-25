В Самаре вновь сорвали срок сдачи реконструкции Заводского шоссе из-за недостатка финансирования

Срок сдачи опять перенесли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь просрочили дату сдачи участка на Заводском шоссе. Его реконструкцию начали еще в 2019 году.

Завершение строительства перенесли из-за недостатка финансирования. Работы ведутся на дороге от улицы Авроры до 22 Партсъезда. Сроки переносили уже несколько раз, в прошлом подрядчики объявили о сдаче объекта до 31 декабря 2021 года, но сдать участок помешал кабель.

Дополнительное финансирование на объект не предусматривалось, но в 2022 году из городского бюджета выделили еще 2 миллиона рублей на завершение строительно-монтажных работ. Пока участок планируют сдать к 30 ноября 2022 году.