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Общество25 января 2022 16:27

В Самаре вновь сорвали срок сдачи реконструкции Заводского шоссе из-за недостатка финансирования

Завершение работы перенесли
Алена ПРОВКИНА
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Срок сдачи опять перенесли

Срок сдачи опять перенесли

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь просрочили дату сдачи участка на Заводском шоссе. Его реконструкцию начали еще в 2019 году.

Завершение строительства перенесли из-за недостатка финансирования. Работы ведутся на дороге от улицы Авроры до 22 Партсъезда. Сроки переносили уже несколько раз, в прошлом подрядчики объявили о сдаче объекта до 31 декабря 2021 года, но сдать участок помешал кабель.

Дополнительное финансирование на объект не предусматривалось, но в 2022 году из городского бюджета выделили еще 2 миллиона рублей на завершение строительно-монтажных работ. Пока участок планируют сдать к 30 ноября 2022 году.