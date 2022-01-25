Самарские школьники в 7 раз чаще стали заражаться ковидом

Школьников снова могут перевести на дистант Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области после заседания оперативного штаба, которое состоялось 24 января 2022 года, стало известно, что школьники в семь раз чаще стали заражаться коронавирусом.

Закрывать школы на карантин и вводить дистанционное обучение планируют только в том случае, если в классе или в группе 20% детей не приходят на занятия по причине простуды или ОРВИ. Дмитрий Азаров, глава региона, поставил задачу: усилить ежедневный контроль за школьниками и заболеваемостью в классах.

Отмечают, что возрастные группы от 7 до 14 и от 15 до 17 лет входят в число с наибольшими показателями заболеваемости. Напомним, что в регионе также отмечают быстрый рост заражаемости новым штаммом «Омикрон».