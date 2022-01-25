Самарские студенты предложили губернатору сделать выставку архивных документов и реализовать проект по развитию туризма

Студенты предложили губернатору реализовать разные проекты

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 25 января, в День студента, встретился с молодежью региона. В формате видеоконференции к разговору присоединились студенты 86-ти образовательных организаций.

Студенты предлагали главе региона реализовать разные проекты. Среди них – строительство спортивной площадки около Международного института рынка, организация всероссийской выставки архивных документов на площади Славы, а также проект по развитию туризма.

Глава региона также обсудил со студентами предстоящие крупные культурные события, которые пройдут на территории региона. Например, в мае в Самаре пройдет фестиваль «Российская студенческая весна».

- Понимаю, что у молодежи есть колоссальный запрос на креативные общественные пространства, молодежный «движняк». Поэтому мы инициируем новые проекты, фестивали, конкурсы, творческие и спортивные мероприятия. Рассчитываю, что вы подскажите, что вам интересно, предложите свои проекты, которые мы поддержим, - сказал губернатор.