Самарские автоинспекторы помогли мужчине с резкой болью в животе добраться до больницы

Полицейские вовремя доставили мужчину до больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре старший лейтенант Дмитрий Зубов и лейтенант Артем Хворостов оказали помощь мужчине с резкой болью в животе. Его жена смогла доехать до ближайшего поста.

Автоинспекторы отметили, что мужчина не мог самостоятельно передвигаться и решили самостоятельно отвезти его в ближайшею больницу, не дожидаясь приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции аккуратно пересадили мужчину в патрульный автомобиль и включили сигнализацию, чтобы быстрее довезти семейную пару, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчине успели оказать необходимую медицинскую помощь. Сотрудники полиции вовремя передали больного врачам.