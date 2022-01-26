В Самарской области с 26 января 2022 года вновь пойдет снег

Несмотря на снег, в регионе будет довольно морозно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область возвращается снег. Он вновь пойдет в регионе со среды, 26 января 2022 года. По прогнозам синоптиков, в основном осадки будут небольшие, а в некоторых районах — умеренные.

— Пройдет фронт с небольшим снегом, в отдельных районах до умеренного. В ночные часы температура воздуха местами будет преодолевать отметку в -20 ºС, днем — легкий морозец, — сообщает Приволжское УГМС.

Днем в среду, 26 января, температура воздуха составит -8...-13 °C. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. В ночь на четверг, 27 января, он немного утихнет — до 4-9 м/с. Столбик термометра опустится до -11... -16 °C, а местами — до -21 °C. Днем ожидается -7... -12 °C. В пятницу, 28 января, синоптики прогнозируют аналогичную погоду.