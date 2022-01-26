Первые 1920 доз детской вакцины от COVID-19 привезли в Самарскую область в январе 2022 года

Регион отправил заявку на получение 110 тысяч дох вакцины "Спутник М" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область поступила первая партия детской вакцины от коронавируса. В регион завезли 1920 доз «Спутника М». Об этом на заседании оперштаба сообщил министр здравоохранения Армен Бенян.

— В ближайшее время начнется отправка вакцины в крупные города — в Самару, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань. Предварительно регион направил заявку на 110 тысяч доз, — отметил глава Минздрава Самарской области.

Напомним, вакцина предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Им будут делать прививки при отсутствии противопоказаний. К ним относятся: обострение хронических заболеваний, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные заболевания.

Что касается взрослых жителей Самарской области, то от COVID-19 уже привили 1 663 687 человек. Это 81,8% от плана и 52,8% от общего населения региона. Ревакцинацию прошли 283 977 человек. План выполнен на 57,2%.