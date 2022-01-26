Самарец вложил в «рекламу на видеохостинге» 1,3 млн рублей и остался без денег

Полицейские выясняют, кто похитил деньги жителя Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аферисты обманули еще одного жителя Самары. Преступники выманили у 61-летнего мужчины около 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, самарцу звонили с семи разных телефонных номеров. Неизвестный предложил мужчине приумножить свои сбережения — выгодно вложить деньги в рекламу на одном из видеохостингов. Тот согласился и перевел на указанный счет 1,3 млн рублей. Сразу после этого мошенник перестал выходить на связь.

Житель Самары обратился в правоохранительные органы. Там возбудили уголовное дело. Сейчас стражи порядка выясняют, кто обманул мужчину и куда «ушли» деньги.

Облглавк призывает самарцев быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают выгодно вложить деньги, переведя их на сомнительный счет.