Юнармейцы Самарской области запустили флешмоб с благодарностью врачам

Юнармейцы Самары поблагодарили врачей. Фото: группа Вконтакте "Юнармейский отряд имени А.А.Кузьмичева"

Юнармейский отряд имени А.А.Кузьмичева при ГБОУ СОШ села Преполовенка принял участие в акции “Спасибо врачам”, направленной на поддержку работников медицины. Участники сфотографировались с листом бумаги с хештегом #спасибоврачам, опубликовали благодарности и фотографии в своей группе Вконтакте, а также передали эстафету юнармейскому отряду "Авангард"

— В это непростое время как никогда важно поддержать врачей, тех, кто ежедневно и самоотверженно заботиться о здоровье людей, работает в больницах и поликлиниках, занимается профилактикой, лечением и диагностикой коронавирусной инфекции, — написали юнармейцы.

Акция “Спасибо врачам” проводится с 2020 года и направлена на поддержку врачей, которые помогают в борьбе с коронавирусом. В Самарской области уже есть несколько заражений новым штаммом вируса “омикрон”.