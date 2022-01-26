Студент из Самары отдал 6 тысяч рублей за несуществующую видеокарту

Мошенник обманул парня, показав ему фото бланка доставки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

22-летний студент из Самары стал жертвой мошенничества. Молодой человек решил приобрести через интернет видеокарту. Он связался с продавцом и договорился о покупке. Парень перевел 6 тысяч рублей, но товар так и не получил. Продавец же вскоре перестал выходить на связь.

Сотрудникам уголовного розыска УМВД России по Самаре удалось установить личность преступника. Им оказался ранее несудимый 30-летний разнорабочий из Воронежа. Оперативники уже задержали подозреваемого.

— Мужчина рассказал, что указанного товара у него не было, а фото он нашел в интернете. Чтобы убедить покупателя, он распечатал пустой бланк службы доставки, самостоятельно заполнил его и отправил снимок покупателю, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Мошеннику предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.