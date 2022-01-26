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Общество26 января 2022 9:37

В Тольятти мальчик выдумал историю о попытке похищения, чтобы мама поскорее забрала его из школы

Ребенок обманул взрослых, сообщив о подозрительной женщине
Анастасия ФИЛАТОВА
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Со школьником провели профилактическую беседу

Со школьником провели профилактическую беседу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с попыткой увести ребенка со двора школы в Автозаводском районе Тольятти оказалась выдумкой. Как выяснилось, никто не пытался похитить 11-летнего мальчика.

— Школьник признался, что все выдумал, чтобы мама побыстрее приехала с работы и забрала его домой. К нему никто не подходил и не совершал в отношении него противоправных действий, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Ранее мама ребенка разместила в соцсетях пост, что некая женщина пыталась увести ее сына из школы. Тот якобы отказался и рассказал все охранникам учебного заведения. Полицейские связались с семьей и провели проверку. Не сразу, но мальчик признался, что вся история — это вымысел. Мама подтвердила его слова. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели с мальчиком профилактическую беседу.

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