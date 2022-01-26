УК накажут за плохую уборку снега и наледи во дворах Куйбышевского района Самары

На управляющие компании возбудили административные дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура проверила, как управляющие компании убирают снег, наледь и сосульки во дворах Куйбышевского района Самары. Как выяснилось, не все из них хорошо справляются со своей работой.

В список мест, где не были убраны снежные накопления, вошли: ул. Кишиневская, Зеленая, пер. Торговый, пер. Молодежный, 4 (ООО «Региональный ЖКХ-Сервис»); ул. Бакинская, Калининградская (ООО УК «МИР»); ул. Фасадная (ООО УК «Солидарность»); ул. Пугачевский тракт, пер. Ново-Молодежный (ООО «УК «Формула ЖКХ»).

— Прокурор района потребовал устранить все выявленные нарушения. Также были возбуждены дела по части 1 статьи 4.28 закона «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Все материалы направлены в административную комиссию администрации Куйбышевского района. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.