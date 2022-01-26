Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 10:11

Журналист «КП-Самара» заняла первое место в региональном конкурсе «Экотур-2021»

Ольга Новикова выиграла в конкурсе предприятия «Тольяттикаучук»
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ольга Новикова активно занимается вопросами экологии. Фото: социальные сети

Ольга Новикова активно занимается вопросами экологии. Фото: социальные сети

Журналист «КП-Самара» Ольга Новикова заняла первое место в номинации «Лучший материал в интернет-изданиях» регионального конкурса «Экотур-2021». В своей статье она вместе с защитниками природы разобралась с тем, как не стать жертвой псевдоэкологичности и распространенных ошибок начинающих экоактивистов.

— Я очень рада, что жюри высоко оценило мою работу, и рада писать на подобные темы. Спасибо «Комсомолке», что у меня есть такая возможность. Я убеждена, что тема экологии сейчас очень важна для нас всех. Заботиться об окружающей среде под силу каждому — от крупных промышленных предприятий до простых самарцев. Каждый раз делая выбор в магазине, можно отдавать предпочтение более экологичной упаковке, и потом сдавать ее на переработку. Надеюсь, мой материал поможет читателям в этом разобраться, — рассказала Ольга Новикова.

Напомним, проект компании «Тольяттикаучук» реализуется в Самарской области с 2011 года. Предприятие периодически организует профессиональный конкурс, поощряя лучших авторов, поднимающих проблемы экологии.

0