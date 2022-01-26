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Происшествия26 января 2022 10:28

В Сызрани два отечественных автомобиля не смогли разъехаться на повороте

Одного из водителей госпитализировали
Алена ПРОВКИНА
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Нарушитель оказался в больнице. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Нарушитель оказался в больнице. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани вечером, 25 января 2022 года, произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель отечественного автомобиля. Он нарушил правила движения и столкнулся с другим авто.

Водитель «Lada Priora» вечером вторника нарушил правила дорожного движения, правоохранители отмечают, что ранее его уже привлекали к административной ответственности 11 раз. На проспекте 50 лет Октября возле дома №54 «Г» автолюбитель повернул налево и не уступил дорогу водителю автомобиля «Lada Granta», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

После столкновения автомобилей, водителя «Lada Priora» госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

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