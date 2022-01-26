В Сызранском районе мужчина на Opel Astra въехал в КамАЗ

Иномарке разворотило всю переднюю часть Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 25 января 2022 года, на трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. В 13:20 водитель на Opel Astra залетел под прицеп КамАЗа.

— 43-летний мужчина, управляя иномаркой, двигался со стороны Самары в направлении Москвы. В пути он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате автомобилист наехал на стоящий на правой обочине КамАЗ, водитель которого выставил знак аварийной остановки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Водителя легковушки увезли в ближайшую больницу. Медики осмотрели его и назначили амбулаторное лечение.

На данный момент полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.