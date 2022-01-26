Аэропорт Курумоч эвакуировали из-за сообщений о минировании 26 января 2022 года

Неизвестные сообщили о бомбе в самарском аэровокзале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в среду, 26 января 2022 года, по Самаре вновь прокатилась волна «минирований». По предварительным данным, неизвестные сообщили о бомбах в нескольких учреждениях города: в мэрии, больницах, детских садах и в аэропорту Курумоч. Пришлось эвакуировать людей.

— В аэропорту проводились мероприятия, связанные с обеспечением безопасности, — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе аэропорта Курумоч. Более подробную информацию там не раскрывают.

Напомним, школы, детсады и самарский аэровокзал уже не в первый раз попадают под прицел «террористов». С начала 2022 года их «минировали» уже несколько раз. К примеру, 15 числа неизвестные заявили о бомбе на борту самолета Санкт-Петербург — Самара. Борт экстренно приземлился в Курумоче, его проверили, но ничего опасного не нашли. Все остальные сообщения об актах терроризма, к счастью, тоже оказались ложными.