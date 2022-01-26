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Общество26 января 2022 11:03

Самарские ресурсники рассказали, как ТСЖ может запаздывать с оплатой услуг

Задолженность составила более 90 тысяч рублей
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По данным коммунальщиков, до жителей квитанции доходили не вовремя

По данным коммунальщиков, до жителей квитанции доходили не вовремя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники «РКС-Самара» рассказали, что местные ТСЖ могут запаздывать с оплатой услуг и использовать деньги, которые жители направляли на расчет с компанией.

Представители ресурсной компании рассказали, что ТСЖ «Тихая Гавань-1» задолжали на 10 января 2022 года 94 007 рублей. По предварительным данным, оплата от товарищества всегда приходила с опозданием, а теперь, возможно, и вовсе они могли прибрать к рукам средства и препятствовать получению квитанций жителям.

«РКС-Самара» обратились в прокуратуру, чтобы провести проверку деятельности товарищества. По сообщению службы, такое же обращение направили на проверку работы руководителя ТСЖ.