Самарские ресурсники рассказали, как ТСЖ может запаздывать с оплатой услуг

По данным коммунальщиков, до жителей квитанции доходили не вовремя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники «РКС-Самара» рассказали, что местные ТСЖ могут запаздывать с оплатой услуг и использовать деньги, которые жители направляли на расчет с компанией.

Представители ресурсной компании рассказали, что ТСЖ «Тихая Гавань-1» задолжали на 10 января 2022 года 94 007 рублей. По предварительным данным, оплата от товарищества всегда приходила с опозданием, а теперь, возможно, и вовсе они могли прибрать к рукам средства и препятствовать получению квитанций жителям.

«РКС-Самара» обратились в прокуратуру, чтобы провести проверку деятельности товарищества. По сообщению службы, такое же обращение направили на проверку работы руководителя ТСЖ.