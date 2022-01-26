В Самаре пройдет выставка работ известного художника

Работы художника известны многим самарцам

В субботу, 29 января 2022 года, жителям и гостям Самары покажут работы советского художника Вениамина Клецеля. Его полотна известны по всему миру, а отличительной чертой эксперты называют то, что многие в них «узнают себя».

Выставка пройдет 29 января в 18:00 по адресу: улица Алексея Толстого, 75. Гостей ждет презентация уникальной коллекции работ художника, живой джаз и фуршет. Мероприятие организовано частной художественной галереей, вход по предварительной записи.

Напомним, Вениамин Клецель родился в 1932 году в Первомайске Одесской области. Он много лет жил в Куйбышеве, где занимался преподавательской деятельностью и активно участвовал в художественных выставках. Его работы стали известны по всему миру. С 1990 года художник жил и работал в Иерусалиме. 17 июня 2021 он скончался.