Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 12:30

Несколько домов в Южном городе остались без отопления 26 января 2022 года

Причина — аварийная остановка котельной
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На место выезжали сотрудники МЧС / Фото: samara.dtp.official

На место выезжали сотрудники МЧС / Фото: samara.dtp.official

В среду, 26 января 2022 года, жители Южного города под Самарой остались без горячей воды и отопления. Очевидцы сообщили в соцсетях, что этому предшествовал хлопок в районе котельной.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, на газовой котельной, расположенной на Николаевском проспекте, произошел технологический сбой. На место выезжали сотрудники пожарных подразделений. Они выяснили, что никакого хлопка не было. Возгорания они тоже не обнаружили.

В соцсетях также разместили сообщение от компании, которая занимается обслуживанием газового оборудования в Южном городе. В нем говорится, что произошла аварийная остановка котельной № 26. Горячую воду и отопление отключили в 20, 21, 22 и 26 кварталах жилого района. Сроки устранения аварии пока не уточняются.

0