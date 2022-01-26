Несколько домов в Южном городе остались без отопления 26 января 2022 года

На место выезжали сотрудники МЧС / Фото: samara.dtp.official

В среду, 26 января 2022 года, жители Южного города под Самарой остались без горячей воды и отопления. Очевидцы сообщили в соцсетях, что этому предшествовал хлопок в районе котельной.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, на газовой котельной, расположенной на Николаевском проспекте, произошел технологический сбой. На место выезжали сотрудники пожарных подразделений. Они выяснили, что никакого хлопка не было. Возгорания они тоже не обнаружили.

В соцсетях также разместили сообщение от компании, которая занимается обслуживанием газового оборудования в Южном городе. В нем говорится, что произошла аварийная остановка котельной № 26. Горячую воду и отопление отключили в 20, 21, 22 и 26 кварталах жилого района. Сроки устранения аварии пока не уточняются.