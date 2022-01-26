Самарец показал с воздуха строительство новых торговых рядов на Кировском рынке

На Кировском рынке собрали три из пяти новых торговых павильонов Фото: Скриншот с видео

В Самаре продолжается строительство новых торговых рядов на Кировском вещевом рынке. Современные павильоны заменят морально и физически устаревшие ларьки. Видеоблогер Сергей Бобин снял с высоты птичьего полета ход работ.

Судя по ролику, строители возвели три павильона, еще два находятся в процессе сборки. По информации представителей комплекса, все объекты застеклят. Кроме того, они будут отапливаемыми. Так что зимой не придется мерзнуть на холоде при выборе товаров.

Ранее сообщалось, что Кировский вещевой ждет масштабное преображение. Намечены несколько существенных обновлений. Отметим, что работы никак не скажутся на торговле. Прерывать ее не собираются. На время строительства новых павильонов для посетителей рынка организовали бесплатную парковку.