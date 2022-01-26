В Тольятти сохранят высшее музыкальное образование

Студенты продолжат обучение. Фото: администрация Тольятти

В Тольятти приняли решение сохранить высшее музыкальное образование в городе. Работа консерватории была под угрозой.

Благодаря вкладу руководства и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова нашли решение, как сохранить работу учебного заведения. Консерватория будет частью Поволжской академии образования и искусств.

Глава Тольятти Николай Ренц отметил, что это не просто сохранение, но и переход на следующий уровень. Работа консерватории была под угрозой из-за недостаточного финансирования.

По словам ректора Тольяттинской консерватории Евгении Прасоловой условия для студентов останутся прежними. В здании сейчас занимаются 25 человек, 14 из которых проживают в Тольятти, а 11 приехали для получения образования из других городов.