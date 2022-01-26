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Общество26 января 2022 13:27

В Тольятти сохранят высшее музыкальное образование

Тольяттинская консерватория станет частью Поволжской академии образования и искусств
Алена ПРОВКИНА
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Студенты продолжат обучение. Фото: администрация Тольятти

Студенты продолжат обучение. Фото: администрация Тольятти

В Тольятти приняли решение сохранить высшее музыкальное образование в городе. Работа консерватории была под угрозой.

Благодаря вкладу руководства и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова нашли решение, как сохранить работу учебного заведения. Консерватория будет частью Поволжской академии образования и искусств.

Глава Тольятти Николай Ренц отметил, что это не просто сохранение, но и переход на следующий уровень. Работа консерватории была под угрозой из-за недостаточного финансирования.

По словам ректора Тольяттинской консерватории Евгении Прасоловой условия для студентов останутся прежними. В здании сейчас занимаются 25 человек, 14 из которых проживают в Тольятти, а 11 приехали для получения образования из других городов.

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